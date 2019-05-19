Фонсека: Данченко та Ракицький теж внесли вклад в історію

Екс-гравці Шахтаря, що виступають у чемпіонаті Росії теж внесли значний вклад у перемогу команди в УПЛ.

Про це розповів головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека, прокоментувавши 12-е чемпіонство команди.

"Ми сьогодні перемогли впевнено і дуже щасливі здобути ще один титул. Сьомий за рахунком, як я перебуваю в Шахтарі. Всі ці титули здобуті, завдяки моїм гравцям. Ті гравці, які зараз не в команді, теж внесли вклад в перемогу. Це Данченко і Ракицький", - сказав Фонсека.

Нагадаємо, Олег Данченко і Ярослав Ракицький покинули команду взимку. Данченко на правах оренди грає за Єнісей, Ракицький повноцінно перейшов в Зеніт.

Раніше Ахметов прокоментував досягнення Шахтаря.

Також Шахтар відсвяткува перемогу у матчі з Зорею.

Джерело - Офіційний сайт Зорі.