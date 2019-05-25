Хахльов: Проти США грали як удома

Збірна України U-20 не відчула особливих проблем у матчі з США на молодіжному чемпіонаті світу через підтримку уболівальників.

Про це розповів півзахисник збірної України U-20 Олексій Хахльов подякував уболівальникам за підтримку в матчі з однолітками з США (2:1) на чемпіонаті світу-2019.

"Хотів би подякувати вболівальникам, які кожну секунду гнали нас вперед і додавали стимул. Ми грали як вдома, це дуже приємно.

Виділяти когось у складі збірної США - не моя задача. Всі, хто виходить на поле, знаходяться за його межами, тренерський штаб, лікарі, масажисти - всі докладають частину зусиль", - сказав Хахльов.

Зустріч пройшла в Польщі. Матч відвідали 4 310 глядачів.

Нагадаємо, що Цитаїшвілі прокоментував перемогу блакитно-жовтих.

Джерело - Ukrainian Association of Football.