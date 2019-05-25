Цитаїшвілі: Очікував від американців більшого

Збірна США не здивувала півзахисника Динамо та збірної України Георгія Цитаїшвілі.

Про це розповів сам гравець, коментуючи перемогу над однолітками з США (2:1) на чемпіонаті світу-2019.

"Перший матч дається важко. Слава богу, ми вийшли з цієї ситуації і змогли змінити хід подій у другому таймі. У перерві наші тренери вказали на наші огріхи і дали нам ще більше мотивації. Добре, що ми перемогли, але є і помилки в наших діях, які ми обов'язково будемо розбирати на теоретичних заняттях.

Збірна США не здивувала. Особисто я очікував від них більшого. Можливо, тому що ми думали, що їх рівень значно вище, у нас і не вийшли стартові хвилини. Десь боялися, десь переживали - все ж чемпіонат світу. Потім побачили, що не такі вони і сильні, і почали грати у свій футбол", - сказав Цітаїшвілі.