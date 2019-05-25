Петраков: Краще не знати, що казав гравцям у перерві

Пресі краще не знати, що говорив Олександр Петраков своїм підопічним у переможному матчі проти США.

Про це розповів сам головний тренер збірної України U-20.

"У нас не вийшов перший тайм взагалі. У перерві поговорили з хлопцями. Вийшли на другий тайм вже в кращому стані. А в першому таймі віддали ініціативу і могли програвати з рахунком 0:2 вже на 15-й хвилині. Що я казав підопічним у перерві? Прессі цього краще не знати, ці слова не підлягають переведенню. Розмова була на підвищених тонах. На жаль, довелося розмовляти жорстко. Якщо нам з помічниками вдалося донести до хлопців ці слова, значить, ми свою роботу зробили правильно", - сказав Петраков.

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Джерело - УАФ.