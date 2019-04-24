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Хачеріді розірве контракт з ПАОКом

Сьогодні 15:52 670 0
Хачеріді розірве контракт з ПАОКом

Євген Хачеріді знаходиться в процесі розірвання свого контракту з ПАОКом. Найближчим часом 31-річний український захисник отримає статус вільного агента.

Про це повідомляє football.ua.

Відзначимо, що чинна угода Хачеріді з ПАОКом розрахована до літа 2021 року. Євген поповнив ряди грецького клубу в кінці травня минулого року на правах вільного агента, підписавши контракт на три роки.

У новій команді українець так і не зміг завоювати місця в стартовому складі, награвши за сезон всього 11 матчів, які не відзначившись при цьому результативними діями.

Нинішня вартість Хачеріді, за версією Transfermarkt, складає 2,5 мільйона євро.

Нагадаємо, ПАОК став чемпіоном Греції.

Раніше, Хачеріді відмовився від переїзду в Туреччину.

 

Джерело - football.ua.

#Хачеріді, #ПАОК
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