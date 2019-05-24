Павелко отримав лист від Інфантіно з проханням привітати Шахтар

Президент ФІФА Джанні Інфантіно направив до Української асоціації футболу на ім'я її голови Андрія Павелко лист з проханням привітати Шахтар з третьою поспіль перемогою в чемпіонаті і Кубку України.

Про це повідомляє УАФ..

"Це результат великих зусиль і важкої роботи, всі причетні до успіху можуть пишатися цим великим досягненням. Я був би дуже вдячний, якби ви привітали гравців, тренерів, адміністрацію, весь технічний і медичний персонал Шахтаря, а також уболівальників клубу. Я хотів би побажати їм продовжувати працювати з такою ж рішучістю і мотивацією", - йдеться в листі.

Також Інфантіно подякував УАФ і Шахтар за допомогу в поширенні позитивного футбольного іміджу і підтримку гри, яка об'єднує всіх.

Нагадаємо, що Шахтар відсвяткував своє чемпіонство після матчу з Динамо у рамках 30-го туру УПЛ.

Джерело - УАФ.