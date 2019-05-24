Моурінью: Фінал ЛЧ не для того, щоб грати

Для португальського тренера Жозе Моуріньою у фіналі Ліги чемпіонів важлива лише перемога.

Слова фахівця наводить Sky Sports.

"Якщо Юрген переможе, це буде неймовірне досягнення для нього. Але якщо Юрген не виграє ... Знаєте, програти три фіналу Ліги чемпіонів, пф ... Це, мабуть, дуже і дуже важко.

Але він дуже позитивний хлопець. Я впевнений, що він думає тільки про перемогу.

Як тренер я розумію, що значить грати в фіналі Ліги чемпіонів. Але у цього завжди є і негативна сторона. Вона полягає в тому, що одна команда і, відповідно, один тренер програють.

Тоттенгем не виграє титули, і виграти перший для них було б шикарно. І це могло б привести до інших, національних трофеїв, тому що Ліга чемпіонів - найважливіша.

Фінали не для того, щоб грати, а для того, щоб перемагати", - сказав безробітній коуч.