Моурінью веде переговори з Ромою

Колишній головний тренер Челсі, Реала і Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью веде переговори з італійською Ромою.

Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією видання, 56-річний Моурінью веде переговори з римлянами.

На початку березня цього року Рома розлучилася з Еусебіо ді Франческо. Наразі командою керує Клаудіо Раньєрі, контракт з яким розрахований до кінця нинішнього сезону.

Моурінью вже працював в Італії з Інтером, привівши його до требла.

Нагадаємо, французькі гранди зацікавлені в послугах Моурінью.

Джерело - isport.ua.