Французькі гранди зацікавлені в послугах Моурінью

Відразу три французькі клуби готові запропонувати пост тренера екс-наставнику Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.
Про це повідомляє AS.
Серед можливих кандидатів - ПСЖ, Ліон і Марсель.
Ліон розглядає Моуріньо, як альтернативу. Спочатку клуб планує запросити Арсена Венгера.
ПСЖ може замінити Томаса Тухель, який провалив Лігу чемпіонів і програв два фінали Кубка Франції.
Марсель також задумався про заміну Руді Гарсії.
Сам фахівець планує повернутися до тренерської діяльності влітку.
Нагадаємо, Блан може очолити Ліон.
Джерело - xsport.ua.