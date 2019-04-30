Французькі гранди зацікавлені в послугах Моурінью

Відразу три французькі клуби готові запропонувати пост тренера екс-наставнику Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

Про це повідомляє AS.

Серед можливих кандидатів - ПСЖ, Ліон і Марсель.

Ліон розглядає Моуріньо, як альтернативу. Спочатку клуб планує запросити Арсена Венгера.

ПСЖ може замінити Томаса Тухель, який провалив Лігу чемпіонів і програв два фінали Кубка Франції.

Марсель також задумався про заміну Руді Гарсії.

Сам фахівець планує повернутися до тренерської діяльності влітку.

Нагадаємо, Блан може очолити Ліон.

Джерело - xsport.ua.