Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека хоче очолити англійський або німецький клуб.

Про це розповів сам тренер.

"Це не секрет, що я хочу попрацювати в Англії. Але в даний момент є й інший чемпіонат, який приваблює мене. Це Бундесліга, куди іноземному тренеру не так просто пробитися. Думаю, я зможу запропонувати щось нове з тактичної точки зору", - заявив тренер.

Раніше повідомлялося, що Фонсека залишиться в Шахтарі на наступний сезон. Також Прикарпаття поступилося Бразі в товариському матчі.

Джерело - Трибуна.