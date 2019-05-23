Фонсека залишиться в Шахтарі на наступний сезон

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека з великою ймовірністю буде очолювати клуб у наступному сезоні.

Про це розповів сам португалець після нічиєї з Динамо у матчі 30-го туру УПЛ.

"Чи буду я очолювати Шахтар у наступному сезоні? Все вказує на те, що так. У мене ще рік контракту. Шкода, що на стадіонах в Україні не завжди панує така атмосфера. Люди в Україні люблять футбол, і сьогодні було чергове тому підтвердження. Ті, хто є відповідальними за футбол в Україні, повинні вирішити питання з уболівальниками. Думаю, що багато речей, на жаль, не робляться", - сказав Фонсека.

Нагадаємо, що огляд матчу ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Трібуна.