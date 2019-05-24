Прикарпаття поступилося Бразі в товариському матчі

В Івано-Франківську відбувся товариський матч між місцевим Прикарпаттям та португальським клубом Брага.

Івано-Франківськ та Брага є містами-побратимами і часто обмінюються дружніми візитами. У поєдинку перемогу здобули португальці з рахунком 2:1, хоча й виступали не найсильнішим своїм складом.

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Товариський матч

23 травня

Прикарпаття – Брага 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Еліас, 1:1 - 50 Цюцюра, 1:2 - 86 Еліас.

Джерело - Чемпіон.