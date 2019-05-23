Колумбія переграла Польщу, Японія розійшлася миром з Еквадором. Результати матчів чемпінату світу

Відбулись матчі першого туру чемпіонату світу-2019 серед команд до 20 років.

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У групі А юнацька команда Колумбії здолала господарів турніру – збірну Польщі з рахунком 2:0. Відтак, після першого туру у Сенегалу та Колумбії по 3 очки, у Польщі та Таїті у графі з заліковими пунктами – нулі.

У матчі групи В Японія та Еквадор обмінялись голами, у підсумку нічия – 1:1. Відтак, групу В очолює юнацька збірна Італії, Еквадор та Японія поділяють 2 та 3 сходинку, а Мексика замикає групу без очок.

Чемпіонат світу-2019 U-20

1 тур

група А

Польща – Колумбія 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 23 Ангульо, 0:2 - 90+3 Сандовал

Група В

Японія – Еквадор 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Тагава, 1:1 - 68 Ямада

Нагадаємо, Сенегал розгромив Таїті. Також, Італія переграла Мексику на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.