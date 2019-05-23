Італія переграла Мексику на чемпіонаті світу

Молодіжна збірна Італії переграла однолітків з Мексики у першому турі групового етапу на чемпіонаті світу.

Перший тайм пройшов з домінуванням італійців. Вже на третій хвилині Давіде Фраттезі зміг відкрити рахунок. Однак попри подальше домінування Італії, саме мексиканці забили гол. На перерву команди пішли за рівного рахунку - 1:1.

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Другий тайм був більш рівним. Але на 67-й хвилині італійцям вдалося вийти вперед, зусилями Раньєрі. В кінці зустрічі Мексика мала кілька непоганих моментів, але вдруге пробити воротаря суперника їм не вдалося. Молода "Скуадра Адзурра" бере перші три пункти на турнірі.

Чемпіонат світу

Група В

23 травня

Мексика - Італія 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Фраттезі, 1:1 - 37 Де Ла Роса, 1:2 - 67 Раньєрі.

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Джерело - Чемпіон.