Чемпіонат світу U-20. Сенегал розгромив Таїті

Сьогодні, 23-го травня, в Польщі стартував молодіжний (команди U-20) чемпіонат світу.

У групі А в першому турі свій матч зіграли Таїті і Сенегал.

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Африканці почали з місця в кар'єр, і забили гол вже на 1-й хвилині: розвели м'яч, закинули його вперед і забили після скидання головою. 4 торкання, 20 секунд і рахунок відкрито.

У підсумку, сенегальці забили ще двічі (в кінці першого тайму і на початку другого), після чого почали догравати.

3:0, впевнена перемога африканців, хет-трик Амаду Санья, і лідерство в групі перед другим туром, в якому Сенегал зіграє з Колумбією, а Польща - з Таїті.

Чемпіонат світу

Група А

Таїті - Сенегал 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Санья, 0:2 - 29 Санья, 0:3 - 50 Санья.

Джерело - Чемпіон.