Роналду зіграє у фіналі Ліги нації

З 5-го по 9-е червня в Португалії відбудеться фінальний турнір Ліги націй, в якому зіграють переможці чотирьох груп Дивізіону A.

Португалія в півфіналі зіграє проти Швейцарії, а Англія - з Нідерландами.

Стала відома заявка збірної Португалії, яка є суперником України по відбірковій групі Євро-2020.

Воротарі: Патрісіу (Вулвергемптон), Бету (Ґезтепе), Са (Олімпіакос).

Захисники: Канселу (Ювентус), Семеду (Барселона), Пепе (Порту), Рубен Діас (Бенфіка), Фонте (Лілль), Геррейру (Боруссія Д), Маріо Руй (Наполі).

Півзахисники: Перейра (Порту), Карвальо (Бетіс), Невеш (Вулвергемптон), Моутіньо (Вулвергемптон), Фернандеш (Спортінг), Піцци (Бенфіка), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Феліш (Бенфіка), Хота (Вулвергемптон).

Форварди: Роналду (Ювентус), Рафа (Бенфіка), Соуза (Брага), Гедеш (Валенсія).

Нагадаємо, Роналду визнали найціннішим гравцем сезону в Італії.

Також, Роналду забив 600 голів на клубному рівні.

Джерело - sport.ua.