Роналду забив 600 голів на клубному рівні

Гол у ворота Інтера в 34-му турі Серії А став для нападника Ювентуса Кріштіану Роналду 600-м в клубній кар'єрі.

Португалець забив 5 голів за лісабонський Спортинг, 118 за Манчестер Юнайтед, 450 за Реал і 27 за Ювентус.

Нинішній гол став для Роналду 20-м в чемпіонаті Італії. Це вже 10-й сезон поспіль, коли Кріштіану забиває 20 і більше голів в чемпіонаті. У попередніх 9 сезонах мінімальним показником португальця в лізі були 25 голів в сезоні 2016/17, а максимальним - 48 м'ячів в кампанії 2014/15.

Роналду бореться за титул кращого бомбардира Серії А. Його випереджають Дуван Сапата (Аталанта, 21 гол), Кшиштоф Пятек (Мілан, 21) і Фабіо Квальярелла (Сампдорія, 22).

Ювентус, який вже забезпечив собі чемпіонський титул, в наступному турі зіграє з Торіно 3 травня.

Нагадаємо, Інтер розписав мирову з Ювентусом. Також, Роналду порадив Ювентусу придбати п'ятьох гравців

Джерело - Чемпіон.