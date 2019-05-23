Динамо проведе переговори з іноземним тренером

Динамо знаходиться у вирішальний стадії переговорів з можливим майбутнім новим головним тренером команди.

Про це повідомляє Sport Arena.

Потенційний тренер киян найближчим часом планує прибути до Києва і повинен бути присутнім на матчі Динамо зі Львовом.

Якщо переговори пройдуть успішно, про призначення нового наставника клубу має бути оголошено після заключного туру чемпіонату та закінчення терміну контракту нинішнього головного тренера Олександра Хацкевича.

Кандидатами на пост головного тренера Динамо також є спортивний директор клубу Олексій Михайличенко і Юрій Калитвинцев.

Нагадаємо, що віце-президент Маріуполя спростував інформацію про призначення Сачка головним тренером.

Джерело - SportArena.