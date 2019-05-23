Екс-тренер Ворскли Василь Сачко мне буде тренувати Маріуполь.

Про це розповів віце-президент Маріуполя Андрій Санін.

"Банальне вкидання, не ведіться", - написав Санін в коментарях під новиною на Tribuna.com про можливе призначення Сачка головним тренером Маріуполя.

Також у новині повідомлялося, що переговори щодо продовження контракту головного тренера Олександра Бабича проходять складно.

Нагадаємо, що 23 березня Сачко покинув пост головного тренера Ворскли. На цій посаді його замінив Косовський.

Джерело - Трібуна.