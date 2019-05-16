Калитвинцев - претендент на пост тренера Динамо

Керівництво київського Динамо в якості одного з кандидатів на пост головного тренера клубу розглядає Юрія Калитвинцева.

Про це повідомляє Sport Arena.

51-річний фахівець, який працював свого часу з другою командою київського клубу та привів юнацьку збірну України U-19 до перемоги на чемпіонаті Європи і очолював національну команду країни, може змінити на тренерському містку біло-синіх Олександра Хацкевича.

При цьому пріоритетним для Динамо залишається варіант з призначенням головним тренером першої команди нинішнього спортивного директора клубу Олексія Михайличенка. Але в разі його відмови, керівники біло-синіх звернуться до кандидатури Калитвинцева.

Останнім клубом Калитвинцева в якості тренера було московське Динамо, яке він за сезон повернув в російську Прем'єр-лігу. Контракт з клубом фахівець розірвав в жовтні 2017 року.

Нагадаємо, екс-тренер збірної Англії хотів би тренувати Динамо.

Також, Хацкевич може продовжити тренувати Динамо.

Джерело - Sport Arena.