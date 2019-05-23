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Шахтар - Динамо 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 07:00 1584 0
Шахтар - Динамо 1:1. Огляд матчу

Шахтар і Динамо не виявили сильнішого в матчі 30-го туру УПЛ.

Кияни очікувано зіграли другим номером і добре діяли в першому таймі. Циганков бив з-за меж штрафного, але П'ятов легко забрав м'яч. На 36-ій хвилині Фернандо сфолив у штрафній, і рефері призначив пенальті. Циганков впевнено реалізував 11-метровий. Правда, до кінця тайму Шабанов підвів киян, отримавши 2 жовті картки за 5 хвилин.

У другому таймі чемпіони України активізувалися і швидко зрівняли рахунок. Тете отримав класний пас від Кайоде і реалізував вихід віч-на-віч.

Таким чином, команди не змогли виявити переможця. До кінця чемпіонату залишається два тури.

Чемпіонат України. УПЛ

30 тур

22 травня

Шахтар - Динамо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Циганков (пен.), 1:1 - 50 Тете

Джерело - Чемпіон.

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