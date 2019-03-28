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Косовський очолив Ворсклу

Сьогодні 17:08 1569 0
Косовський очолив Ворсклу

Як стало відомо, виконувати обов'язки головного тренера Ворскли буде тренер молодіжного складу Віталій Косовський.

Цю інформацію підтвердив президент команди Роман Черняк.

До речі, розмови про можливу відставку Сачка та його заміну на Косовського були ще в грудні, після невдалого виступу Ворскли в єврокубках. Та після того, як команда закінчила рік на мажорній ноті, обігравши Чорноморець та закріпившись у верхній шістці, Сачку дали ще один шанс, яким він не скористався. Натомість Віталій Косовський з командою показали непогані результати, вийшовши з молодіжним складом Ворскли у верхню шістку. 

Нагадаємо, Сачко покинув Ворсклу.

Екс-наставник полтавців емоційно попрощався з клубом.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Ворскла, #Косовський
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