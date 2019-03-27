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Сачко подав у відставку з поста головного тренера Ворскли

Сьогодні 09:48 536 0
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Сачко подав у відставку з поста головного тренера Ворскли

Василь Сачко покине пост головного тренера полтавської Ворскли. Тренер вже подав у відставку, яку керівництво клубу прийняло.

Про це повідомляє Полтавщина Спорт.

Сачко провів у Ворсклі понад десять років. З 2008 по 2012 роки він виступав у Ворсклі в якості гравця, і разом з командою завоював Кубок України 2009, забивши переможний гол у фіналі у ворота донецького Шахтаря. У якості тренера Сачко теж увійшов в історію клубу, завоювавши з командою бронзові медалі сезону 2017/2018 і вивівши команду до групового етапу Ліги Європи. Там Ворскла змогла перемогти азербайджанський Карабах і цей успіх теж став історичним, адже до цього полтавці жодного разу на цій стадії не перемагали.

Днями Ворскла не змогла на виїзді виграти у київського Арсенала не потрапила до першої шістки УПЛ у поточному сезоні. Таким чином тренер не виконав завдання керівництва і тепер залишить свій пост.

Раніше повідомлялося, що Сачко попрощався з гравцями Ворскли.

Кандидатурою на заміну Сачка називають нинішнього наставника Шахтаря U-21 Валерія Кривенцова.

Джерело - Полтавщина Спорт.

#Сачко, #Ворскла, #УПЛ
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