ФІФА не розширить ЧМ-2022 до 48 команд

FIFA відмовиться від ідеї розширення кількості учасників на чемпіонаті світу-2022 до 48 команд.

Про це повідомляє The Times.

Незважаючи на те, що президент FIFA Джанні Інфантіно наполягав на цій ідеї, однак на практиці ініціативу занадто складно реалізувати.

На найближчому конгресі FIFA, який відбудеться 5 червня, від цієї ідеї відмовляться. Передбачалося, що крім Катара матчі пройдуть в Саудівській Аравії, ОАЕ і Бахрейні, але ці країни розірвали дипломатичні відносини з Катаром.

Правда, 48 команд можуть бути вже на наступному Мундіалі в США, Канаді та Мексиці у 2026-му році.

Нагадаємо, що Катар запідозрили в корупції.

Раніше Кардіфф повідомив FIFA, що не платитиме за трансфер Сали.

Джерело - The Times.