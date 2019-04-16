Кардіфф повідомив FIFA, що не платитиме за трансфер Сали

Кардіфф повідомив FIFA, що не збирається платити Нанту 15 мільйонів фунтів за перехід форварда Еміліано Сали.

Про це повідомляє Sky Sports.

Валлійський клуб представив докази, що операція з переходу не була завершена, оскільки необхідні для завершення угоди умови не були виконані французькою стороною, а Сала не був зареєстрований в якості гравця АПЛ.

Втім, Нант, у свою чергу, спростовує претензії Кардіффа і вважає, що трансфер Сали повністю відповідав правилам FIFA. Також французький клуб вказує на те, що міжнародний трансферний сертифікат був зареєстрований в день зникнення гравця.

Нагадаємо Тренер Кардіффа може отримати покарання за висловлювання на адресу арбітрів.

Джерело - Sky Sports.