Хацкевич заговорив про трансфери

Декілька позицій у київського Динамо потребують підсилення.

Таку думку висловив головний тренер команди Олександр Хацкевич.

"Я зараз не буду говорити про трансферну політику, вже є позиції, які ми хочемо посилити, є футболісти, яких ми хочемо.

У нас є футболісти, яких ми хочемо віддати в оренду. Але рішення по кожному футболістові буде прийматися тільки в кінці сезону", - сказав тренер киян.