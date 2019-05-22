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Хацкевич заговорив про трансфери

Вчора 23:25 767 0
Хацкевич заговорив про трансфери
Олександр Хацкевич

Декілька позицій у київського Динамо потребують підсилення.

Таку думку висловив головний тренер команди Олександр Хацкевич.

"Я зараз не буду говорити про трансферну політику, вже є позиції, які ми хочемо посилити, є футболісти, яких ми хочемо.

У нас є футболісти, яких ми хочемо віддати в оренду. Але рішення по кожному футболістові буде прийматися тільки в кінці сезону", - сказав тренер киян.

Нагадаємо, що Динамо зіграло внічию із Шахтарем. Відео голів ви можете переглянути на Чемпіоні

Джерело - Трібуна.

#Хацкевич, #Динамо
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