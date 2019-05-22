Хацкевич заговорив про трансфери

Декілька позицій у київського Динамо потребують підсилення.
Таку думку висловив головний тренер команди Олександр Хацкевич.
"Я зараз не буду говорити про трансферну політику, вже є позиції, які ми хочемо посилити, є футболісти, яких ми хочемо.
У нас є футболісти, яких ми хочемо віддати в оренду. Але рішення по кожному футболістові буде прийматися тільки в кінці сезону", - сказав тренер киян.
Нагадаємо, що Динамо зіграло внічию із Шахтарем. Відео голів ви можете переглянути на Чемпіоні.
Джерело - Трібуна.