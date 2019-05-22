Сьогодні, 22 травня на стадіоні Металіст у Харкові відбудеться всеукраїнське дербі - Шахтар прийматиме Динамо в рамках 30-го туру чемпіонату України.

Матч розпочнеться о 19:36 за київським часом. Шахтар обрав цей час на честь чемпіонства клубу. 19:36 - це рік заснування донецького клубу.

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У прямому ефірі матч Шахтар - Динамо покаже телеканал Футбол 2.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

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На 36-й хвилині Фернанду виконав підкат в штрафному майданчику і рефері Ярослав Коцик зафіксував порушення правил. Рефері призначив пенальті на користь Динамо.

Віктор Циганков холоднокровно реалізовував одинадцятиметровий удар!

На 45 хвилині Кайоде намагався увірватися до штафного через центр, пройшов Шабанова, і був збитий Артемом. Це друга жовта картка для гравця Динамо.

Огляд першого тайму

На 50-й хвилині Тете, у штрафному майданчику, підхопив м'яч після вбивчої передачі, яка вивела його віч-на-віч із голкіпером і пробив низом під ліву стійку - 1:1

На 63-й хвилині Давіт Хочолава отримав другу жовту картку та вилучення.

Джерело - Чемпіон.