Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола очолить Ювентус.

Повідомляє журналіст Radio Sportiva Федеріко Дженнареллі в Twitter.

Відповідно до джерела, сторони вже погодили чотирирічний контракт, але фінансові умови угоди не повідомляються.

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі нібито провів зустріч з Гвардіолою в одному з готелів Мілана.

Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni.



Deal done ✅@RadioSportiva — Federico Gennarelli (@F_Genna88) 21 May 2019

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Джерело - sportarena.