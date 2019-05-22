Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола очолить Ювентус.
Повідомляє журналіст Radio Sportiva Федеріко Дженнареллі в Twitter.
Відповідно до джерела, сторони вже погодили чотирирічний контракт, але фінансові умови угоди не повідомляються.
Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі нібито провів зустріч з Гвардіолою в одному з готелів Мілана.
Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni.— Federico Gennarelli (@F_Genna88) 21 May 2019
Deal done ✅@RadioSportiva
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Джерело - sportarena.