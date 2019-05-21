Індзагі готовий очолити Ювентус

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі згоден очолити Ювентус.

Про це повідомляє портал GianlucaDiMarzio.com.

За інформацією ресурсу, наставник римлян провів зустріч зі спортивним директором Ювентусу Фабіо Паратічі.

Індзагі пов'язаний контрактом з Лаціо до 2020 року, і керівництву б'янконері належить переконати колег з Риму відпустити тренера в Турин.

Нагадаємо, Індзагі привів Лаціо до перемоги в Кубку Італії, на сьогодні його команда посідає восьме місце в турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, Ювентус і нинішній головний тренер Массіміліано Аллегрі не стануть продовжувати співпрацю після закінчення нинішнього сезону.

Джерело - GianlucaDiMarzio.com.