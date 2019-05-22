Шевченко: Я б хотів тренувати Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в майбутньому хотів би очолити Мілан.
Про це розповів сам екс-гравець італійського клубу.
"Я на тренерському містку Мілана? Цей клуб дуже багато зробив для мене. Мілан завжди в моєму серці, як і його вболівальники.
Хто знає, можливо, одного разу я і сяду на тренерську лаву россо-нері, мені б дуже цього хотілося. Але зараз я дуже зайнятий роботою в національній збірній України", - сказав Шевченко.
Андрій Шевченко, бувши гравцем, провів у складі Мілана 322 матчі, в яких забив 175 голів.
Нагадаємо, Шевченко потрапив у рейтинг найкращих футболістів світу за останні 25 років.
Але водночас Шевченко - найгірший форвард Челсі епохи АПЛ.
Джерело - sport.ua.