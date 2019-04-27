Легендарний український нападник Андрій Шевченко посів першу сходинку в рейтингу найгірших форвардів Челсі епохи АПЛ.
Про це повідомляє Sportanalytic.
Журналіст авторитетного видання FourFourTwo Річард Джолі виділив Шеві перше місце в цьому списку.
До списку також потрапили такі відомі футболісти як Радамель Фалькао, Адріан Муту, Фернандо Торрес, Альваро Мората та інші.
Шевченко зіграв за "синіх" в 77 матчах і забив 23 голи.
Нагадаємо, Соль мріє зустрітися з Шевченком.
Також, фанати Динамо визнали Віктора Циганкова найкращим гравцем матчу 24-го туру УПЛ проти Маріуполя.
Джерело - Sportanalytic.