Сьогодні, 22 травня на стадіоні Металіст у Харкові відбудеться всеукраїнське дербі - Шахтар прийматиме Динамо в рамках 30-го туру чемпіонату України.

Матч розпочнеться о 19:36 за київським часом. Шахтар обрав цей час на честь чемпіонства клубу. 19:36 - це рік заснування донецького клубу.

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У прямому ефірі матч Шахтар - Динамо покаже телеканал Футбол 2. Трансляція розпочнеться о 19:25.

Також поєдинок можна буде переглянути на відеоресурсі Oll.TV(Увага! Трансляція платна!)

Нагадаємо, перед битвою з Динамо Шахтар вже гарантував собі перемогу в чемпіонаті. У попередньому турі "гірники" обіграли Зорю, після чого за три тури до фінішу чемпіонату відірвалися від Динамо на 11 очок.

Джерело - Чемпіон.