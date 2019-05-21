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Арсенал в більшості не зумів дотиснути Олімпік

Сьогодні 21:31 212 0
Арсенал в більшості не зумів дотиснути Олімпік

У 30 турі Української Прем'єр-ліги київский Арсенал приймав донецький Олімпік.

На 26-й хвилині Діеє вивів Олімпік вперед. На 31-й хвилині Танковскій зрівняв рахунок.

У другомі таймі глядачі голів не побачили.

Раніше Десна мінімально програла Ворсклі, а Чорноморець вдома переграв Карпати.

Чемпіонат України, УПЛ

30 тур

21 травня

Арсенал - Олімпік 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 - 25 Діеє, 1:1 - 31 Танковский.

Арсенал: Підківка, Жичиков, Башлай, Вакуленко, Домбровський, Калітвінцев, Танковский, Мудрик (Міссі-Мезу, 55), Ліпартія (Оріховський, 70), Дубінчак, Ковпак.

Олімпік: Кринський, Цимбалюк, Гришко, Клименчук (Кольцов, 66), Політило, Вантух, Гай, Ксьонз, Пасіч, Діеє (Дегтярьов, 84), Тейшейра (Сондей, 90).

Попередження: Пасіч (52), Клименчук (61), Дубінчак (69), Калітвінцев (75), Башлай (86).

Вилучення: Пасіч (54).

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