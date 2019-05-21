Десна мінімально програла Ворсклі

У 30 турі Української Прем'єр-ліги чернігівська Десна приймала полтавську Ворсклу.

Гості виграли з мінімальним рахунком. Єдиний м'яч в цій зустрічі забив Тодор Петрович на 32-й хвилині.

В паралельному матчі Карпати програли Чорноморцю.

Чемпіонат України, УПЛ

30 тур

21 травня

Десна - Ворскла 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 31 Петрович.

Десна: Литовка, Імереков, Парцванія, Немчанінов, Мостовий, Волков (Богданов, 75), Огиря, Фаворов, Хльобас, Безбородько (Філіппов, 75), Сергійчук (Картушов, 46).

Ворскла: Ткаченко, Мартиненко, Сапай, Пердута, Петрович (Габелок, 90), Саків (Шехіч, 78), Скляр, Чеснаков, Рєбєнок, Коломоєць, Васін (Мисик, 68).

Попередження: Коломоєць (38), Безбородько (45), Васін (63), Ткаченко (80), Шехіч (82), Мартиненко (86).

Нагадаємо, Ісмаїлі пропустить матч проти Динамо.

Джерело - Чемпіон.