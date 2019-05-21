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Чорноморець вдома переграв Карпати

Сьогодні 18:52 274 0
Чорноморець вдома переграв Карпати

У 30 турі Української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець приймав львівські Карпати.

У першому таймі глядачі побачили лише один гол. На 9-й хвилині матчу Вільхьяльмссон відкрив рахунок.

На 74-й хвилині Мякушко з пенальті зрівняв рахунок, проте через хвилину Павлов знову вивів одеситів вперед. На 83-й хвилині Рижук закріпив перевагу Чорноморця.

Чемпіонат України, УПЛ

30 тур

21 травня

Чорноморець - Карпати 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Вільхьяльмссон, 1: 1 - 74 Мякушко, 2:1 - 75 Павлов, 3:1 - 83 Рижук.

Чорноморець: Литовченко, Рижук, Трубочкін, Голіков, Вільхьяльмссон (Семенів, 87), Бабенко, Гошкодеря, Танчик, Хамелюк, Аржанов (Чорний, 89), Коваль (Павлов, 71).

Карпати: Кучинський, Мірошниченко, Ковтун, Мехреміч, Онгль, Кльоц, Бусько, Мендес (Гуцуляк, 49), Мякушко, Дебелко, Ді Франко (Толочко, 86).

Попередження: Ковтун (3), Павлов (79).

Нагадаємо, матч Динамо - Шахтар судитиме Козик. Також Ісмаїлі пропустить матч проти Динамо.

Джерело - Чемпіон.

#Чорноморець, #Карпати
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