Чорноморець вдома переграв Карпати

У 30 турі Української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець приймав львівські Карпати.
У першому таймі глядачі побачили лише один гол. На 9-й хвилині матчу Вільхьяльмссон відкрив рахунок.
На 74-й хвилині Мякушко з пенальті зрівняв рахунок, проте через хвилину Павлов знову вивів одеситів вперед. На 83-й хвилині Рижук закріпив перевагу Чорноморця.
Чемпіонат України, УПЛ
30 тур
21 травня
Чорноморець - Карпати 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Вільхьяльмссон, 1: 1 - 74 Мякушко, 2:1 - 75 Павлов, 3:1 - 83 Рижук.
Чорноморець: Литовченко, Рижук, Трубочкін, Голіков, Вільхьяльмссон (Семенів, 87), Бабенко, Гошкодеря, Танчик, Хамелюк, Аржанов (Чорний, 89), Коваль (Павлов, 71).
Карпати: Кучинський, Мірошниченко, Ковтун, Мехреміч, Онгль, Кльоц, Бусько, Мендес (Гуцуляк, 49), Мякушко, Дебелко, Ді Франко (Толочко, 86).
Попередження: Ковтун (3), Павлов (79).
Нагадаємо, матч Динамо - Шахтар судитиме Козик. Також Ісмаїлі пропустить матч проти Динамо.
Джерело - Чемпіон.