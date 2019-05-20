Ндомбеле потрапив у приціл Тоттенгема

Тоттенгем зацікавлений в придбанні півзахисника Ліона Тангі Ндомбеле.

Про це повідомляє Telefoot.

Повідомляється, що за француза клуб можуть заплатити не менше 50 мільйонів євро.

Тоттенгему доведеться серйозно поборотися за півзахисника на трансферному ринку, оскільки серед претендентів на Ндомбеле такі клуби, як ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Реал.

Влітку 2017 року Ндомбеле перебрався в Ліон з Ам'єна всього за 10 мільйонів. В даний момент ринкова вартість 22-річного футболіста варіюється від 50 до 80 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Ндомбеле взяв участь в 48 матчах Ліона у всіх турнірах, забивши 2 голи і віддавши 8 результативних передач.

Нагадаємо, Блан був кандидатом на пост тренера Ліона.

Також, Ребров може очолити Бешикташ.

Джерело - Telefoot.