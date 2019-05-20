Кроос продовжив контракт з Реалом

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос продовжить співпрацю з Королівським клубом.

Як інформує прес-служба галактікос, сторони уклали нову угоду до літа 2023-го року.

Нагадаємо, 29-річний німець виступає на Сантьяго Бернабеу з 2014-го, коли був придбаний у Баварії приблизно за 25-30 мільйонів євро.

За ці роки Кроос забив 13 м'ячів у 233 матчах за "вершкових" і допоміг команді виграти три титули Ліги чемпіонів, а також здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії 2017 року.

У нинішньому сезоні хавбек взяв участь у 28 зустрічах іспанської Ла-Ліги, записавши на свій рахунок чотири асисти.

Нагадаємо, Реал програв Бетісу в останньому матчі сезону.

Також, капітан Реала просив Переса відмовитися від Погба.