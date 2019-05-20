Я думаю над цим, – Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера

Президент київського Динамо Ігор Суркіс ще не вирішив з кандидатурою нового наставника Динамо.

Про це сказав сам власник клубу.

"Думаю над цим. У Хацкевича закінчується контракт, але я ні з ким не розмовляв. Не хочу нікого обманювати.

Михайличенко працює в офісі спортивним директором. Я з ним раджуся. Дивлюся на якість гри, чемпіонат триває, боремося за Лігу Чемпіонів, а в кінці сезону будемо вирішувати", - сказав Суркіс.