Я думаю над цим, – Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера

Президент київського Динамо Ігор Суркіс ще не вирішив з кандидатурою нового наставника Динамо.
Про це сказав сам власник клубу.
"Думаю над цим. У Хацкевича закінчується контракт, але я ні з ким не розмовляв. Не хочу нікого обманювати.
Михайличенко працює в офісі спортивним директором. Я з ним раджуся. Дивлюся на якість гри, чемпіонат триває, боремося за Лігу Чемпіонів, а в кінці сезону будемо вирішувати", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, Динамо перемогло Маріуполь у 29 турі УПЛ. Відеоогляд матчу можна переглянути на Чемпіоні.
Джерело - football24.ua.