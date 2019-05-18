Динамо перемогло Маріуполь у 29 турі УПЛ

У 29-му турі УПЛ Динамо в Києві переміг Маріуполь.

Карлос де Пена на 32-й хвилині відкрив рахунок в матчі після подачі кутового.

На 87-й хвилині Віктор Циганков дальнім ударом подвоїв перевагу в рахунку. Маріуполь відповів голом престижу на додаткових хвилинах.

Чемпіонат України. УПЛ

29 тур

18 травня

Динамо - Маріуполь 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 де Пена, 2:0 - 87 Циганков. 2:1 - 90+2 Федорчук.

Динамо - Бущан, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей, Сидорчук, Циганков, Андрієвський, де Пена, Шепелев, Русин (Бесєдін, 82).

Маріуполь - Худжамов, Чоботенко, Биков, Кирюханцев, Яворський, Пихаленок (Борячук, 72), Ігнатенко, Мишнєв (Федорчук, 57), Зубков, Чурко (Вакула, 62), Фомін.

Попередження: Ігнатенко (28), Биков (37), Русин (73).

Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.

Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.

Джерело - Чемпіон.