Динамо - Маріуполь 2:1: Огляд матчу

У 29-му турі УПЛ Динамо в Києві переміг Маріуполь.
Карлос де Пена на 32-й хвилині відкрив рахунок в матчі після подачі кутового.
На 87-й хвилині Віктор Циганков дальнім ударом подвоїв перевагу в рахунку. Маріуполь відповів голом престижу на додаткових хвилинах.
До вашої уваги відеоогляд матчу.
Чемпіонат України. УПЛ
29 тур
18 травня
Динамо - Маріуполь 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 де Пена, 2:0 - 87 Циганков. 2:1 - 90+2 Федорчук.
Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.
Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.
Джерело - Чемпіон.