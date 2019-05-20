Ребров: Я щасливий бути частиною Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не планує в кінці сезону шукати нове місце роботи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Кінець нашого сезону і я задоволений історичною перемогою. Після цього ми повинні почати підготовку до Ліги чемпіонів, і ми зробимо все можливе, щоб бути достатньо хорошими.

Я сказав хлопцям у роздягальні, що вони багато працюють кожного дня, тому і заслужили титул чемпіона.

У мене є контракт, мені подобається працювати тут, я щасливий бути частиною Ференцвароша, я буду боротися за подальший успіх", – цитує Реброва прес-служба угорського клубу.