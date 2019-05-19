Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Сьогодні, 19 травня, в рамках 29-го туру чемпіонату України Зоря на Славутич-Арені у Запоріжжі прийматиме Шахтар.
Домашні матчі луганської Зорі в чемпіонаті України транслює телеканал 2+2. Саме він і покаже матч Зоря - Шахтар.
Поєдинок також можна переглянути Чемпіоні.
Зустріч розпочнеться о 17.00.
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Перемога в цьому матчі дозволить Шахтарю достроково гарантувати собі чемпіонський титул. Зараз відрив від Динамо складає 8 очок, але кияни свій матч 29-го туру вже провели. Таким чином, за три тури до фінішу УПЛ "гірники" можуть стати недосяжними для конкурентів.
Зоря, у якої в активі 39 очок, займає п'яте місце, але навіть у разі нічиєї може піднятися на четверту позицію.
Нагадаємо, Шахтар випустив відео до матчу проти Динамо.
Також, У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим.
Джерело - Чемпіон.