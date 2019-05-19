Зоря - Шахтар: статистичне прев'ю матчу УПЛ

Луганці при Юрію Вернидубі можуть здобути 90-ту перемогу в УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

29-й тур

19 травня

Зоря - Шахтар

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 40 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 41 матч: +5=1-35 м’ячі 27-105

На полі Зорі – 20 матчів: +2=0-18 м’ячі 15-57

В УПЛ зіграно 39 матчів: +5=1-33 м’ячі 24-99

На полі Зорі – 19 матчів: +2=0-17 м’ячі 12-53

Останній матч на полі Зорі – 16.03.2019. 22-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Зоря – Шахтар – 0:1

Гол: 0:1 - 25 Мораес

Цікаві факти та можливі події

* Гравці Шахтаря на полі луганського клубу забивають голи у всіх 19-ти іграх УПЛ – 53 м'ячі.

* Одну з трьох своїх найбільших поразок у Чемпіонатах Зоря зазнала саме від Шахтаря – 1:7 (30.10.2015 р.).

* Шахтар в УПЛ може забити 100-й гол у ворота Зорі (ще 1 м’яч).

* Донецький клуб на полях суперників зберігає свої ворота "сухими" протягом рекордних для Чемпіонатів 720-ти хвилин.

* Шахтар при Паулу Фонсека може здобути 100-ту перемогу у всіх турнірах.

* Зоря при Юрію Вернидубі може здобути 90-ту перемогу в УПЛ.

* Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня 2018 року триває вже 25 матчів: +21=4.

* Гірники при Паулу Фонсека можуть забити 100-й гостьовий гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

* Зоря на своєму полі не грає внічию в Чемпіонаті з 10 листопада впродовж 7-ми ігор: 4 перемоги та 3 поразки.

* 15-й гол в УПЛ може забити Сергій Болбат (Шахтар).

* Зоря при арбітру Миколі Балакіну не програє в УПЛ 5 матчів підряд: +4=1.

Нагадаємо, Шахтар випустив відео до матчу проти Динамо.

Також, У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим.

Джерело - Чемпіон.