У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині

У гравців Шахтаря проблеми в клубі через допомоги українським військовим.
Про це розповів представник ультрас Волині Роман Синіцин.
"Можу сказати, що Ракицький ватний. Фанати його не дуже полюбляють, ну а після переходу в Зеніт взагалі ненавидять.
А гравці Шахтаря допомагали і допомагають персонально і багато, але просять про це не говорити. Через це у них проблеми з клубом і керівництвом. Їм прилітає навіть за якусь патріотичну згадку в соцмережах.
Ми ж розуміємо, хто такий Ринат Ахметов і які у нього погляди. Інформаційна політика клубу - не торкатися цієї теми.
Насправді, з донецького двіжу дуже багато хлопців в АТО. Багато хто загинув", - сказав Синіцин.
Нагадаємо, що Ахметов прокоментував перехід Ракицького в Зеніт.
Раніше Суркіс розповів про стосунки з Ахметовим.
Джерело - Трібуна.