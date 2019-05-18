У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині

У гравців Шахтаря проблеми в клубі через допомоги українським військовим.

Про це розповів представник ультрас Волині Роман Синіцин.

"Можу сказати, що Ракицький ватний. Фанати його не дуже полюбляють, ну а після переходу в Зеніт взагалі ненавидять.

А гравці Шахтаря допомагали і допомагають персонально і багато, але просять про це не говорити. Через це у них проблеми з клубом і керівництвом. Їм прилітає навіть за якусь патріотичну згадку в соцмережах.

Ми ж розуміємо, хто такий Ринат Ахметов і які у нього погляди. Інформаційна політика клубу - не торкатися цієї теми.

Насправді, з донецького двіжу дуже багато хлопців в АТО. Багато хто загинув", - сказав Синіцин.