Колишній гравець Барселони очолить Ліон

З нового сезону Ліон очолить екс-футболіст Барселони і Арсенала Сілвіньо.

Це підтвердив президент клубу Жан-Мішель Ола.

"Сілвіньо не володіє великим тренерським досвідом, але як ми бачили, колишні гравці топ-рівня можуть швидко розвиватися в амбітних проектах. Він працював під керівництвом Манчіні, Гвардіоли і Венгера. У нього було багато пропозицій, але в підсумку нам вдалося переконати його вибрати наш проект", - цитує президента L'Equipe.