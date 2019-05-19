Колишній гравець Барселони очолить Ліон

З нового сезону Ліон очолить екс-футболіст Барселони і Арсенала Сілвіньо.
Це підтвердив президент клубу Жан-Мішель Ола.
"Сілвіньо не володіє великим тренерським досвідом, але як ми бачили, колишні гравці топ-рівня можуть швидко розвиватися в амбітних проектах. Він працював під керівництвом Манчіні, Гвардіоли і Венгера. У нього було багато пропозицій, але в підсумку нам вдалося переконати його вибрати наш проект", - цитує президента L'Equipe.
Для 45-річного Сілвіньо робота в Ліоні стане першою самостійною посадою на клубному рівні. До цього він очолював молодіжну збірну Бразилії, а також працював в штабі Тіте в головній команді "селесао".
Нагадаємо, Блан був кандидатом на пост тренера Ліона.
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Джерело - ua-football.