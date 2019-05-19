Олексанрія - Львів: статистичне прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
29 тур
19 травня
Олександрія - Львів
Арбітр: Денис Шурман (Київська область) проведе 20-й матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 11 матчів: +4=3-4 м’ячі 15-12
На полі Олександрії – 5 матчів: +1=1-3 м’ячі 5-7.
В УПЛ зіграно 3 матчі: +1=1-1 м’ячі 5-5
На полі Олександрії – 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-2.
Останній матч на полі Олександрії – 09.12.2018. 18-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Олександрія – Львів – 1:2
Голи: 0:1 – Адамюк (2), 0:2 – Адамюк (30), 1:2 – Шендрік (84).
Цікаві факти та можливі події
* 30-й гостьовий матч Львова в УПЛ.
* Львів програє в УПЛ впродовж рекордних для клубу 6-ти (!) ігор.
* Олександрія не знає радості перемоги в Чемпіонаті 3 тури поспіль: нічия та 2 поразки.
* Пропускна серія Олександрії триває в УПЛ 6 ігор – 8 м’ячів.
* Львів не забиває голів у Чемпіонаті протягом 318-ти хвилин.
* 10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі – Олександрія).
* Юрій Паньків із Олександрії та Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступають без замін.
* Олександрія при арбітру Денису Шурману в УПЛ ще не перемагала: нічия та поразка.
Нагадаємо, Бруно зі Львова зацікавив Ференцварош.
Також, Де Пена оформив дебютний гол за Динамо.
Джерело - УПЛ.