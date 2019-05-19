Олексанрія - Львів: статистичне прев'ю матчу УПЛ

Підопічні Шарана не знають радості перемоги в Чемпіонаті три тури поспіль

Чемпіонат України, УПЛ

29 тур

19 травня

Олександрія - Львів

Арбітр: Денис Шурман (Київська область) проведе 20-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 11 матчів: +4=3-4 м’ячі 15-12

На полі Олександрії – 5 матчів: +1=1-3 м’ячі 5-7.

В УПЛ зіграно 3 матчі: +1=1-1 м’ячі 5-5

На полі Олександрії – 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-2.

Останній матч на полі Олександрії – 09.12.2018. 18-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олександрія – Львів – 1:2

Голи: 0:1 – Адамюк (2), 0:2 – Адамюк (30), 1:2 – Шендрік (84).

Цікаві факти та можливі події

* 30-й гостьовий матч Львова в УПЛ.

* Львів програє в УПЛ впродовж рекордних для клубу 6-ти (!) ігор.

* Олександрія не знає радості перемоги в Чемпіонаті 3 тури поспіль: нічия та 2 поразки.

* Пропускна серія Олександрії триває в УПЛ 6 ігор – 8 м’ячів.

* Львів не забиває голів у Чемпіонаті протягом 318-ти хвилин.

* 10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі – Олександрія).

* Юрій Паньків із Олександрії та Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступають без замін.

* Олександрія при арбітру Денису Шурману в УПЛ ще не перемагала: нічия та поразка.

Нагадаємо, Бруно зі Львова зацікавив Ференцварош.

Також, Де Пена оформив дебютний гол за Динамо.

Джерело - УПЛ.