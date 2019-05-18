Де Пена оформив дебютний гол за Динамо

Новачок Динамо Карлос Де Пена відзначився своїм першим офіційним голом у футболці киян. Це сталося в матчі 29 туру чемпіонату України проти Маріуполя.

На 32-й хвилині після подачі Віктора Циганкова з кутового Де Пена вбіг до штрафного приазовців і в дотик переправив м'яч у ворота.

Де Пена приєднався до Динамо у квітні. З того часу уругваєць встиг зіграти в 4 матчах за киян в УПЛ.

Динамо перед стартом цього туру відставало від Шахтаря на 11 очок за 4 матчі за закінчення Прем'єр-ліги. Гірники в 29 турі зійдуться з Зорею 19 травня.

Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.

Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.

Джерело - Чемпіон.