Бруно зі Львова зацікавив Ференцварош

Чемпіон Угорщини-2019 Ференцварош активно цікавиться нападником ФК Львів Бруно Дуарте.

Про це повідомляє Sport Arena.

Повідомляється, що Фраді планують облямувати своїх скаутів на заключні поєдинки команди в чемпіонаті України. Потенційна сума трансферу бразильця фігурує близько 2-3 млн євро.

На рахунку Бруно 8 забитих м'ячів у 25 поєдинках Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, екс-наставник Львова заявив, що бачить в Бруно гравця топ-клубу УПЛ.

Також, Де Пена оформив дебютний гол за Динамо.

Джерело - Sport Arena.