Ахметов: Ім'я Ярослава вписане в історію Шахтаря

Президент Шахтаря Рінат Ахметов вдячний Ярославу Ракицькому за роки проведені в Шахтарі.

Його цитує офіційний сайт гірників.

"Найважливіший гравець Шахтаря Ярослав Ракицький залишає команду. Випускник академії, став одним з кращих футболістів нашого клубу і великим прикладом для всіх вихованців академії. Ми пройшли разом довгий шлях: 17 років в сім'ї Шахтаря, майже 10 з яких - в першій команді. 7 чемпіонств, 6 Кубків і 6 суперкубків України. Ярослав зіграв за Шахтар понад 300 матчів, зіграв з душею, характером, величезною волею до перемоги і любов'ю до вболівальників.

Сьогодні ми бажаємо удачі Ярославу в Зеніті. Я переконаний: Шахтар в серці Ярослава назавжди, як і він назавжди в серцях тих, хто любить Шахтар. Ім'я Ярослава вписано в історію. Спасибі, Легенда ", - сказав Ахметов.