Суркіс розповів про стосунки з Ахметовим

Між президентами Динамо та Шахтаря чудові стросунки.

Про це розповів власник Динамо Ігор Суркіс.

"У нас взагалі чудові стосунки з Ахметовим, якби не футбол, ми напевно дружили б набагато ближче. А тут, самі розумієте, емоції – оточення спрацювало, там щось сказали, тут щось не так зрозуміли і відповіли, ще щось вийшло некоректно.

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Між Динамо і Шахтарем немає і не може бути ніяких нерозв'язних протиріч. Футбол в Україні, вибачте вже за прямоту, багато в чому живий завдяки нам. Немає Шахтаря без Динамо і немає Динамо без Шахтаря, нам необхідно це постійне суперництво",- сказав Суркіс.